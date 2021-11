Stiri pe aceeasi tema

- Poliția din Rusia a pornit investigații asupra mai multor persoane tinere, majoritatea femei, dupa ce mai multe fotografii in care acestea apareau fie nud, fie in ipostaze sugestive in apropierea unor monumente sau secții de poliție au fost publicate pe internet, relateaza The Guardian.

- Un barbat inarmat cu un arc cu sageti a atacat multimea dintr-un oras norvegian. Mai multe persoane au murit. Mai multe persoane au fost ucise și altele ranite de un barbat care folosea un arc și sageți pentru a ataca multimea, in mai multe zone din orașul norvegian Kogsberg. Atacurile au avut loc…

- Numarul victimelor care au murit dupa ce au consumat alcool contrafacut in Rusia a crescut la 34, potrivit serviciului de presa al Guvernului regional, informeaza Interfax. „In regiune sunt cunoscute 67 de victime ale alcoolului contrafacut, dintre care 34 au murit”, se spune in mesaj.…

- Politia australiana a arestat 235 de persoane la Melbourne si 32 la Sydney sambata, in timpul unor proteste neautorizate anti-lockdown, mai multi politisti fiind raniti in urma ciocnirilor, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Politia din statul australian Victoria a precizat ca cinci politisti au…

- Politia neozeelandeza a impuscat mortal, vineri, un barbat care a atacat cu un cutit mai multe persoane intr-un supermarket din metropola Auckland, informeaza Reuters si DPA. Serviciile de ambulanta au declarat ca sase persoane au fost ranite in atac, dintre care trei sint in stare critica, iar una…

- Un avion miliar IL-112V aflat in teste, s-a prabușit marți dimineața in apropiere de Moscova, capitala Rusiei, toate cele trei persoane aflșate la bord decedand in ujrma impactului cu solul, transmiste presa din Rusia, citata de Digi 24. Prototipul IL-112V s-a prabușit in timpul unui zbor de antrenament,…