- Șaisprezece lideri europeni pun bazele unei noi alianțe europene, menita sa reformeze Europa, anunța agențiile internaționale de știri. Lidera extremei drepte franceze Marine Le Pen și alți cincisprezece șefi de stat, printre care se numara Viktor Orban, Matteo Salvini și Jaroslaw Kaczynski, au inaintat,…

- Examenul de Bacalaureat 2021 se termina azi, 30 iunie, cu ultima proba, cea la alegere a profilului. Pentru elevii de la profilul uman, profilul servicii și filiera vocaționala, una din probele la alegere este Geografia. Subiectele la Geografie la BAC 2021 vor fi publicate pe Libertatea, alaturi de…

- La prima vedere, noua porțiune de autostrada construita la Font de la Figuera, langa orașul spaniol Valencia, arata ca oricare alta. Dar constructorul folosește cenușa de hartie in loc de ciment, relateaza Euronews . „In construcția de drumuri, avem nevoie de cele mai puternice materiale. Și pentru…

- Peste 100 de calamari și 5.000 de animale microscopice urmeaza sa fie trimise spre Stația Spațiala Internaționala (ISS). Impreuna cu alte echipamente pentru experimente, se vor indrepta catre ISS cu racheta Falcon 9 a SpaceX, relateaza BBC . Oamenii de știința spera ca experimentele ii vor putea ajuta…

- Volkswagen ID4 a devenit primul SUV care a ajuns in topul topurilor europene de vanzari de vehicule electrice, conform cifrelor oferite de JATO Dynamics. ID4 a dominat clasamentul vanzarilor aprilie cu 7.335 de modele vandute, inaintea hatchback-ului VW ID3 pe locul doi, cu 5.735 de vanzari, potrivit…

- Ce se intampla in Marea Neagra nu ramane in Marea Neagra. Regiunea Marii Negre este locul in care Rusia, Europa, Orientul Mijlociu, Balcani si Caucazul se reunesc. Regiunea Marii Negre este, pe scurt, frontiera „literala si filosofica” dintre democratia liberala si autocratie.Frontiera conteaza pentru…

- Primele plați din uriașul fond de relansare economica al UE ar putea fi facute in iulie, in ciuda unor negocieri dificile și unui start lent al planului, scrie AFP. Portugalia a depus deja proiectul și alte țari au anunțat ca vor face in curand același lucru. Romania, pe de alta parte, a anunțat ca…

- Doi mistreți au fost observați de trecatori, sambata noaptea, pe o strada din Alba Iulia. Animalele pareau sa fie in cautare de hrana. In imaginile surprinse in zona Schit se pot observa mistreții pe trotuar, la doi pași de casele oamenilor. Animalele s-au retras din calea mașinilor și nu pareau a fi…