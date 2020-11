Stiri pe aceeasi tema

- O ursoaica și puiul ei au fost impușcați dupa ce s-au urcat pe un submarin nuclear rusesc din peninsula Kamcetka iar filmarea distribuita pe rețelele de socializare a starnit furia internauților noteaza Adevarul.roReprezentantii fortelor navale ale Rusiei au aparat decizia de a impusca o ursoaica…

- Un șofer moldovean a fost reținut in punctul de trecere a frontierei Mirnoe, dupa ce a prezentat un comportament neadecvat și a ignorat cerințele legale ale polițiștilor de frontiera. Mai mult ca acesta era in stare de ebrietate, iar in mașina pe care o conducea se afla și un copil minor.Incidentul…

- Un caz care a șocat un oraș intreg (și nu numai) a avut loc azi dupa-amiaza in fata unui liceu. Doi adolescenți au fost impușcați in cap, cu un pistol cu bile. Victimele au fost transportate la Urgențe. Incidentul a avut loc in municipiul Ploiesti. Cei doi elevi au fost impuscati in fata liceului UCECOM…

- Un barbat de 41 de ani din comuna Fantanele a ajuns in spatele gratiilor dupa ce a fost depistat in trafic cu o alcoolemie de 1,39 mg/l in aerul expirat, avand in același timp permisul de conducere suspendat pentru abateri la regimul rutier.Incidentul s-a petrecut in cursul dupa amiezii de vineri, ...

- Imagini rare surprinse de satelitii companiei americane Planet Labs si publicate prima data pe retele sociale ale Radio Free Asia par sa arate un submarin nuclear chinez in apropierea intrarii unei baze subterane pe Insula Hainan in Marea Chinei de Sud.