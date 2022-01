Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care efectiv a tarat cadavrul unchiului sau la oficiul postal pentru a-si incasa pensia a sustinut ca era convins ca acesta era in viata. Angajatii de la magazinul in care functioneaza oficiul postal, din County Carlow, Irlanda, au fost socati cand s-au trezit in fata cu cadavrul lui Peadar…

- Țeapa ”casa de vacanța” ajunge in Alba. Ce a pațit un barbat din Alba Iulia care a angajat niște ”meșteri” sa ii ridice o cabana O noua inșelatorie vizeaza locuitorii județului Alba. Este vorba despre țeapa ”casa de vacanța”. Un barbat din Alba Iulia s-a confruntat, in urma cu cateva zile, cu o echipa…

- Caz ingrijorator in Noua Zeelanda! Un barbat a fost vaccinat anti-COVID-19 de 10 ori in aceeași zi. Autoritațile sanitare au anunțat ca au deschis o investigație, dar nu au dezvaluit unde a avut loc incidentul.

- Date statistice COVID-19 din 10.12.2021: – Total persoane confirmate: 34029 – Cazuri noi in ultimele 24 h: 20 – Total persoane vindecate: 32439 – Total decese: 1103 – Decese in ultimele 24 h: 3 (1. Barbat, 73 de ani, din Metes; 2. Femeie, 72 de ani, din Alba Iulia – nevaccinati, cu comorbiditati;…

- Ieri, 8 decembrie 2021, in jurul orei 17.20, pe DJ 107H, pe raza comunei Galda de Jos, un barbat, de 31 de ani, din comuna Galda de Jos, in timp ce conducea un autoturism, a acroșat un barbat, de 66 de ani, din comuna Berghin, care se deplasa, in calitate de pieton, pe marginea parții carosabile. In…