- Un barbat in varsta de 54 de ani din Ungaria a fost condamant la doi ani de inchisoare cu suspendare, fiind acuzat ca și-a amputat propriile picioare, in anul 2014, pentru a primi o suma uriașa de bani din asigurari. Cazul a fost finalizat zilele trecute, dupa șapte ani de cercetari.

- Un barbat din India a fost arestat in urma cu cateva zile pentru ca și-a falsificat moartea. Mai exact, el a folosit o cobra cu care a ucis un barbat sarac, dupa care a revendicat prin intermediul membrilor de familie 5 milioane de dolari, asigurarea de viața incheiata la o firma din SUA.

- Patru sali de operatie din cadrul Spitalului Clinic Republican „Timofei Moșneaga” au fost renovate. Valoarea totala a proiectului este de opt milioane de lei, dintre care aproape sapte milioane au fost alocati de Compania Nationala de Asigurari in Medicina (CNAM), iar peste un milion – de catre spital,…