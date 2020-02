Digi24: Traumele medicilor care tratează pacienții cu coronavirus la Wuhan. Fețele lor, brăzdate de măștile de protecție purtate permanent Pe rețelele sociale circula imagini care arata starea în care au ajuns medicii și asistentele din China care îi trateaza pe pacienții cu coronavirus.

Imaginile arata medici obosiți, cu urme dureroase pe piele lasate de maștile de protecție. Presa locala, citata de Metro, spune ca medicii și asistentele din Wuhan, capitala provinciei estice Hubei și, în același timp, localitatea de unde s-a declanșat epidemia, sunt în permanența în picioare. Aceleași surse spun ca medicii sunt epuizați și de multe ori își termina ziua de lucru adormind pe scaunele și podelele… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

