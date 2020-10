Stiri pe aceeasi tema

- In continuare, despre cum se vor desfașura alegerile americane, cum funcționeaza sistemul electoral american și pe ce se bazeaza fiecare dintre cei doi candidați importanți in strategia lor electorala.

- S-au prezentat la Biroul Electoral Județean din incinta Palatului Administrativ preponderent liberalii care se afla pe listele pentru Senat și Camera Deputaților la alegerile din 6 decembrie 2020, insa nu in totalitate. Au intrat cu dosarele de candidatura doar cei care sunt cap de lista pentru ambele…

- Coincidența sau relație de cauzalitate? Numarul școlilor aflate in scenariul roșu in Romania a explodat dupa alegerile locale.Ministerul Educatiei anunta, marti, ca 1.889 de unitati de invatamant functioneaza in scenariul rosu, avand cursuri exclusiv online. In 284 de unitati sunt inregistrate…

- OMS intervine dupa ce cazurilor de coronavirus cresc necontrolat in Europa.”Puneti cazurile de contact in carantina”, indeamna autoritatile directorul OMS insarcinat cu probleme de urgenta sanitara Michael Ryan, in contextul unei intensificari ingrijoratoare a pandemiei covid-19 intr-o mare…

- Alegerile pentru președinția Statelor Unite care vor avea loc în 3 noiembrie vor fi mult diferite fața de scrutinele din anii anteriori, iar câștigatorul alegerilor mai mult ca sigur nu va fi cunoscut în seara de dupa închiderea urnelor așa cum s-a întâmplat de cele…

- Dezbaterea Kamala Harris-Mike Pence, a candidatilor pentru vicepresedintia americana, aflati pe listele de vot alaturi de candidatii prezidentiali Trump si Biden, a fost o incantare pentru analistii de pretutindeni. Ea a prezentat cum arata America, cum arata votantii si alegatorii americani, si mai…

- Candidatul PSD la alegerile locale pentru primaria sectorului 2, Dan Cristian Popescu, a afirmat duminica, intr-o conferinta de presa sustinuta la sediul partidului, ca dupa aproape un an de zile in care Guvernul Orban a lasat combaterea pandemiei in seama administratiilor locale, bugetele acestora…

- In Minsk, forțele de securitate folosesc grenade cu zgomot pentru a suprima protestele care au izbucnit dupa aunțarea rezultatelor exit-poll-ului oficial. Mai multe imagini video publicate pe internet arata mii de oameni ieșiți in strada dupa incheierea scrutinului electoral. Oamenii din toata țara…