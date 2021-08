Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii l-au condamnat la moarte pe fratele unui traducator afgan, potrivit scrisorilor obținute și publicate de CNN, acuzandu-l ca a ajutat SUA și ca i-a oferit ajutor fratelui sau, care a lucrat ca interpret al trupelor americane din Afganistan. Scrisorile sunt doar un exemplu al modului in care…

- Armata SUA a evacuat pana in prezent peste 3.200 de persoane din Afganistan, in special personalul american, cu ajutorul unor avioane militare, a declarat marti un oficial de la Casa Alba, sub rezerva anonimatului, relateaza AFP. In afara de aceste 3.200 de persoane, aproape 2.000 de refugiati afgani…

- Un 'transfer pasnic al puterii' catre un guvern de tranzitie va avea loc in Afganistan, unde talibanii sunt aproape de a prelua controlul total asupra tarii, a anuntat duminica ministrul de interne afgan, Abdul Sattar Mirzakwal, potrivit AFP si Reuters. ''Afganii nu trebuie sa se ingrijoreze…

- Militari americani au ajuns la Kabul pentru a evacua personalul diplomatic al ambasadei și afgani care au sprijinit armata americana și sunt eligibili pentru viza. La ambasada se distrug elemente simbolice care ar putea ajunge in mana talibanilor. Aceștia avanseaza rapid spre capitala.

- Talibanii "par sa aiba un avantaj strategic" in prezent in Afganistan, desi victoria lor este departe de a fi asigurata, a declarat miercuri seful Statului Major american, generalul Mark Milley. El susține ca armata afgana "are mijloacele" pentru a apara tara.

- SUA vor incepe in ultima saptamana a lunii iulie sa-i evacueze cu avionul pe afganii care au ajutat armata americana, precum si familiile lor, a anuntat miercuri un inalt responsabil american, relateaza AFP. Washingtonul "lanseaza o operatiune pentru a ajuta relocarea afganilor interesati…

- Situația se inrautațește din ce in ce in Afganistan, in condițiile in care nu doar ca talibanii au reușit sa ocupe o parte semnificativa a țarii, dar și ca urmare a misiunilor lor secrete de destructurare și distrugere a armatei afgane - talibanii țintesc in ultima vreme piloții aviației afgane, o „resursa”…