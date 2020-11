Stiri pe aceeasi tema

- Trei membri importanti ai Departamentului american al Apararii au renuntat la functii a doua zi de la destituirea secretarului Mark Esper. Surse de la Pentagon spun pentru CNN ca presedintele in exercitiu Donald Trump se comporta ca „un dictator”.

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, ar putea reveni, cel putin partial, asupra retragerii a 12.000 de militari americani din Germania, anuntata de Donald Trump, conform unor comentarii ale consilierilor sai din domeniul apararii, fiind evocata inclusiv posibilitatea unei suplimentari de trupe in…

- Surse militare din Pentagon au declarat pentru CNN ca Donald Trump se comporta in prezent „ca un dictator”, se arata intr-o analiza CNN in care administrația lui Trump este asemanata, in aceste zile, cu un veritabil „regim aflat in pragul colapsului” și cu o intreaga echipa baricadata intr-un „bizar…

- Liderul majoritatii republicane din Senatul american, Mitch McConnell, a declarat luni ca Donald Trump are 100% dreptul sa conteste rezultatele alegerilor prezidentiale, insa nu a preluat acuzatiile de "frauda" formulate de presedintele aflat la sfarsit de mandat, informeaza marti AFP. …

- Presedintele in functie al SUA, Donald Trump, le-a transmis consilierilor ca analizeaza posibilitatea de a candida din nou in scrutinul prezidential, in anul 2024, afirma surse politice de la Washington citate de site-ul de stiri Axios.com. In 2024, Trump ar avea 78 de ani, varsta pe care o va implini…

- Ministrul de externe german, Heiko Maas, s-a declarat convins, luni, ca in mandatul presedintelui ales al SUA Joe Biden dialogul dintre Washington si Berlin va fi mai facil, el dand ca exemplu chestiunea controversata a bugetului alocat apararii de statele membre ale NATO, transmite Reuters.

- Candidatul democratilor la Casa Alba, Joe Biden, a castigat scrutinul prezidential in detrimentul presedintelui in exercitiu, republicanul Donald Trump, au anuntat sambata mass media americane, transmit agentiile internationale de presa, informeaza AGERPRES . AFP califica anuntul drept “o victorie care…

- Cele mai noi date dupa numaratori partiale ale voturilor la alegerile prezidentiale din SUA arata ca Joe Biden, candidatul democrat la Casa Alba, a trecut vineri in fata presedintelui Donald Trump si in statul Pennsylvania, transmite Reuters. Pennsylvania este al doilea stat dintre cele in care cursa…