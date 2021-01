Stiri pe aceeasi tema

- Efectele ieșirii Regatului Unit din UE nu inceteaza sa afecteze cetațenii. Din pacate, dezavantajele ies rand pe rand la iveala, astfel ca exclusivitatea a ajuns sa se resimta puternic la buzunarul britanicilor. Un exemplu recent este cel al unei tinere, care și-a comandat, ca de obicei, niște haine…

- Dupa ieșirea din UE, britanicii sufera șoc dupa șoc, afla pe pielea lor ca „independența” se platește scump și vad ca trebuie sa scoata din buzunar mult mai mulți bani pentru lucrurile care faceau parte din rutina lor.

- In luna august a anului 2020, tanarul de 26 de ani a pacalit o femeie din municipiul Dej, oferindu-i spre vanzare un utilaj agricol in valoare de aproximativ 4.500 de euro, prin intermediul unei platforme online.Cu toate acestea, tanarul nu deținea utilajul pe care dorea sa-l vanda femeii. Ca urmare…

- O grupare, specializata in contrabanda cu produse narcotice, in proporții deosebit de mari, introduse in țara prin intermediul coletelor poștale a fost anihilata de oamenii legii. Documentarea cazului a inceput dupa ce un vameș a depistat un colet care conținea 200 g de droguri de tip PVP, iar monitorizarea…

- Superbet a crescut recent caștigul maxim pe bilet atat pentru agenții, cat și pentru online, iar acesta a ajuns la 500.000 de lei. Au trecut doar cateva zile pana cand unul dintre voi a fost aproape sa-l și atinga. Un jucator de pariuri sportive a plasat online un bilet minunat, care i-a adus un caștig…

- De la 1 octombrie 2021, cetatenii din UE vor avea nevoie de pasapoarte pentru a calatori in Marea Britanie, nu vor mai putea intra doar cu buletinul, in conditiile unui Brexit fara acord, potrivit Politico.eu, citat de ZF.ro. De asemenea, cetatenii britanici care calatoresc in UE vor trebui sa se asigure…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a declarat, luni seara, ca 600.000 de doze de vaccin antigripal destinate pacienților din categoriile de risc au fost trimise catre medicii de familie, iar restul pana la aproape trei milioane vor ajunge pana la inceputul lunii viitoare. Ministrul Sanatații a susținut,…

- Consumatorul trebuie sa stie ca, din momentul in care a primit un produs comandat online, are dreptul de a denunta contractul si 14 zile pentru a returna produsul, daca nu este multumit de el, fara sa invoce vreun motiv. In cazul returnarii produsului, consumatorul isi poate primi suma de la comerciant…