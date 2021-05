Stiri pe aceeasi tema

- O fotografie facuta in 1939, in vremea celui de-al Doilea Razboi Mondial, demonstreaza ca Poliția de Frontiera a Elveției și-a pastrat neutralitatea, dar a trebuit sa o apere. Armele și muniția erau depozitate in diferite locuri din țara.

- Evenimentele din Rusia au luat o noua turnura dupa ce Ivan Pavlov, avocatul lui Alexei Navalnii, a fost bagat la inchisoare! El reprezinta organizatiile opozantului lui Putin. Avocatul a fost arestat vineri intr-un hotel din Moscova de catre Serviciul federal de securitate (FSB), au anuntat colegii…

- Peste 40.500 de persoane au intrat in tara, in ultimele 24 de ore, cu aproximativ 15.900 de mijloace de transport, iar alte 44.100 au iesit, informeaza, vineri, Politia de Frontiera. Potrivit unei situatii a PF, vineri, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile…

- La Vama Nadlac se sta cate 3 ore la intrarea in țara, zilele acestea, cand mii de romani se intorc in țara, pentru sarbatorile de Florii și de Paște. Poliția de Frontiera a mai deschis cinci artere, dar tot nu face fața traficului. Mii de romani stau la cozi interminabile, zilele acestea, in Vama Nadlac…

- Circulatia autovehiculelor de mare tonaj va fi restrictionata pe teritoriul Ungariei, de joi seara pana vineri si de sambata seara pana luni, intrucat in statul vecin se sarbatoreste Pastele Catolic. Politia de Frontiera anunta ca va lua masuri pentru a nu se crea aglomeratii atunci cand traficul…

- Dupa plecarea lui Ianis Hagi (22 de ani) la Genk, formația de la malul Marii nu s-a mai aflat printre cele mai puternice cluburi din Romania, iar Viitorul Constanța este aproape de a rata prezența in play-off-ul Ligii 1 pentru al doilea sezon la rand. Decizia lui Gica Hagi (56 de ani) de a renunța la…

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 12.771 traversari, dintre care cele mai multe au fost efectuate de catre moldoveni pe sensul de intrare in țara. Astfel, potrivit informației oferite de catre Poliția de Frontiera, in doar 24 de ore 6.413 de cetațeni…

- In timp ce zeci de oameni așteapta la Vama Nadlac pentru a intra in țara, autoritațile, care dispun de o aplicație ce ar putea reduce aglomerația și ușura munca personalului vamal, refuza sa o foloseasca. Deși aceasta aplicație web exista din vara anului trecut și este folosita de cinci aeroporturi…