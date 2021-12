Stiri pe aceeasi tema

- Șapte oameni au murit, in Zanzibar, dupa ce au mancat carne toxica de broasca țestoasa. Printre aceștia se numara și un copil de doar trei ani. Alte 38 de persoane au ajuns la spital din aceeași cauza.

- Cel puțin opt persoane au murit și mai multe au fost ranite in urma unei busculade la deschiderea festivalului de muzica Astroworld. Fanii s-au napustit spre scena in timpul deschiderii festivalului din Houston, au anunțat autoritațile.

- "In afara localitatii Berechiu, un autoturism in care se gaseau cinci persoane a parasit partea carosabila, a lovit un parapet si s-a rasturnat in afara partii carosabile. Accidentul s-a soldat cu decesul unui minor de 14 ani, fiind raniti usor alti trei minori, de 12,13 si 14 ani, toti din localitatea…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineața, in jurul orei 5,30, pe DJ 794, intre localitațile Berechiu și Apateu. Un autoturism in care se aflau cinci persoane s-a rasturnat in afara parții carosabile. In accident a murit un copil de 15 ani și o alta persoana a fost ranita. Șoferul a fugit de…

- Creste de la o zi la alta numarul pacientilor COVID internati la ATI. 1.881 sunt acum in stare grava, iar alti 413 pacienti au murit. Azi au fost anuntate 13.197 de cazuri noi din peste 68.000 de teste. In Timiș au fost raportate 591 cazuri noi de imbolnavire, dintre care 71 sunt persoane au varsta…

- Bilanțul pacienților care și-au pierdut viața la Spitalul din Carbunești a crescut la trei. Revoltator este ca tragedia de la Spitalul Carbunești a avut loc pentru ca instalația de oxigen era goala. Nu a fost identificata nicio o problema tehnnica. Instalația trebuia pur și simplu alimentata. Pacienții…

- O femeie a murit și un barbat a fost ranit dupa ce actorul Alec Baldwin a tras cu o arma de recuzita pe un platou de filmare din New Mexico. Poliția din statul american a declarat ca Baldwin a tras u arma in timpul filmarilor pentru westernul Rust, a carui... The post Alec Baldwin a impușcat doi oameni…

- Un avion s-a prabușit in Rusia, in regiunea Menzelinsky din Tatarstan. La bord se aflau 23 de persoane, din care 21 erau parasutiști. Din primele informații reiese ca 16 persoane au murit, iar alte șapte au fost ranite grav.