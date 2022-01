Stiri pe aceeasi tema

- Dupa negocierile dintre Rusia și NATO, situatia ramane tensionata. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, considera ca Occidentul agraveaza lucrurile, iar in lume se acumuleaza potențial de conflict.

- Moscova nu intentioneaza sa discute cu NATO sau cu SUA probleme legate de miscarile trupelor sale pe teritoriul Federatiei Ruse si nu va lua in considerare retragerea trupelor desfasurate la granita cu Ucraina in cazarma, asa cum indemnase subsecretarul de stat american, Wendy Sherman, la discutiile…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat vineri intr-o conferința de presa ca Rusia se pregatește pentru orice evoluție a situației, in timp ce așteapta un raspuns din partea Statelor Unite și NATO cu privire la garanțiile de securitate. De asemenea, Rusia și-a repetat cu fermitate cererea…

- Ministrul de externe ungar Peter Szijjarto a primit joi, la Moscova, Ordinul Prieteniei din partea omologului sau rus Serghei Lavrov, pentru activitatea sa de dezvoltare a relatiilor dintre Ungaria si Federatia Rusa, scrie agenția ungara MTI, citata de Agerpres.Într-o postare pe Facebook,…

- Ministrul de externe ungar Peter Szijjarto a primit joi, la Moscova, Ordinul Prieteniei din partea omologului sau rus Serghei Lavrov, pentru activitatea sa de dezvoltare a relatiilor dintre Ungaria si Federatia Rusa, relateaza MTI. Intr-o postare pe Facebook, Szijjarto s-a declarat ''mandru de mentinerea…

- Intrebat daca este posibil ca Rusia sa adere la NATO in anumite condiții, șeful diplomației ruse a remarcat ca nu și-a asumat o astfel de oportunitate pentru Rusia. ‘’Nu consider acest lucru posibil, intrucat intregul proces nu se invarte in jurul NATO sau UE, este vorba despre refuzul Occidentului…

- Norvegia, care prezideaza grupul de donatori pentru Palestina (AHLC), a îndemnat miercuri comunitatea internaționala sa mareasca ajutorul pentru teritoriile palestiniene, care a scazut la un nivel „critic”, potrivit AFP.Sub efectul Covid, disputele cu Israelul privind transferul…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a sugerat marti Uniunii Europene sa ofere Belarusului asistenta financiara pentru ca aceasta tara sa opreasca migrantii care incearca sa ajunga in vestul Europei, la fel cu procedeaza cu Turcia. Lavrov susține ca afluxul de migranti este rezultatul politicii duse…