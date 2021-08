Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii au capturat peste 100 de elicoptere militare fabricate in Rusia, a spus șeful unei companii rusești exportatoare de arme. Totuși, elicopterele ar putea sta mai mult la sol pentru ca nu au acces la echipe de mentenanța și la piese de schimb, a spus oficialul citat de The Guardian.

- Vestul a fost total surprins de usurinta cu care talibanii au preluat controlul in Afganistan. Nimeni nu s-a asteptat ca fortele guvernamentale afgane sa nu lupte deloc cu talibanii si sa fuga din calea lor.

- Armata rusa a inceput luni exercitii tactice pe scara larga in 20 de poligoane din Districtul militar Sud, inclusiv in Crimeea (peninsula ucraineana anexata de Rusia in 2014, not.red.), in Abhazia si Osetia de Sud (doua regiuni separatiste georgiene recunoscute de Moscova in 2008, not.red.), relateaza…

- Talibanii au preluat controlul asupra orasului Taloqan, in nord-estul Afganistanului, a treia capitala de provincie care cade in mainile insurgentilor duminica si a cincea in ultimele trei zile, relateaza AFP, citand locuitori si o sursa din domeniul securitatii, arata Agerpres. "Guvernul…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko sustine ca la intalnirea de saptamana trecuta cu seful statului rus Vladimir Putin nu au fost abordate chestiuni precum eventualitatea unor transferuri de trupe rusesti in Belarus sau crearea unor baze militare permanente ale Rusiei pe teritoriul belarus,…

- Rusia va desfașura aproximativ 20 de noi formațiuni și unitați militare in apropierea frontierelor sale occidentale pana la sfarșitul anului, ca raspuns la acțiunile NATO, a declarat luni ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, potrivit Reuters.