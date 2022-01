Stiri pe aceeasi tema

- Rusia acuza NATO ca „invadeaza treptat” Ucraina si afirma „nu mai poate accepta acest lucru”. Declarațiile au fost facute de purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, intr-un interviu pentru CNN.

- Presedintii american si rus, Joe Biden si Vladimir Putin, vor avea joi o convorbire telefonica, a anuntat miercuri într-un comunicat purtatoarea de cuvânt a Consiliului de Securitate Nationala al SUA, Emily Horne, relateaza Agerpres citând agentiile internationale de presa.Conform…

- Kremlinul a anuntat luni ca are sens pentru Rusia sa poarte negocieri cu NATO pe tema garantiilor de securitate pe care le solicita din partea Occidentului, dincolo de negocierile bilaterale cu Statele Unite ale Americii, transmite Reuters. Rusia, care a iritat Occidentul prin comasarea de trupe la…

- Kremlinul are in vedere contra-acțiuni ca raspuns la posibila desfașurare de arme de catre NATO in apropierea granițelor Rusiei, inclusiv arme nucleare amplasate in Belarus, a declarat luni, 20 decembrie, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. Anterior, ministrul bielorus de Externe, Vladimir…

- Rusia este „pregatita in orice moment” sa negocieze cu Statele Unite pe tema garanțiilor de securitate pe care Putin le cere pentru detensionarea situației de la granița cu Ucraina, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov.

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat joi ca Rusia este gata sa trimita "in orice moment" un negociator din partea guvernului la tratative cu Statele Unite pe tema garantiilor de securitate cerute de Moscova pentru detensionarea crizei legate de

- Presedintele belarus Alexandr Lukasenko a avertizat joi cu privire la potentialele represalii impotriva oricaror noi sanctiuni ale Uniunii Europene din cauza crizei migrantilor la granita dintre Belarus si UE, inclusiv prin oprirea tranzitului de gaze naturale si marfuri prin Belarus. Pretul spot al…

- Un semn al acestor ingrijorari este cresterea, luni, a contractelor futures TTF pentru gaze cu livrare in decembrie cu pana la 10%, inainte de a reveni la un nivel mai scazut. Rusia furnizeaza o treime din necesarul european de gaze, iar intentiile sale referitoare la livrari sunt esentiale intr-un…