- ​Alegerile generale din Germania au loc duminica, 26 septembrie 2021. Zeci de milioane de alegatori decid asupra viitoarei majoritați din Bundestagul german. Influența lor e decisiva, în sensul cui devine cancelar federal, deși acesta nu e ales direct de electorat. Dupa închiderea secțiilor…

- Locuitorii din orașul-stat vor decide daca Berlinul ar trebui sa-i exproprieze pe așa-numiții „mega-proprietari”. In caz afirmativ, legea va fi unul dintre cele mai radicale raspunsuri europene la imbogațire și la creșterea prețului locuințelor, ducand la redarea in circuitul social a circa 240.000…

- ​Cancelarul german a fost o ancora a stabilitații în vremuri tulburi. Plecarea ei ridica întrebari importante referitoare la viitor - scrie The Guardian, citat de Rador.Când alegerile de duminica îl vor identifica pe succesorul Angelei Merkel, acea persoana va fi primul…

- Un copil al Razboiului Rece, Angela Merkel a crescut intr-o Germanie divizata, inainte de a ajunge la șefia guvernului și de a deveni o forța pe scena interna și internaționala. A guvernat o țara prospera și stabila, in vreme ce a gestionat pragmatic sau a neutralizat o serie de crize majore care amenințau…

- In plin tumult global si discursuri despre viitor la Adunarea Generala a ONU, Europa are cele mai importante alegeri pentru viitorul sau duminica, 26 septembrie. Germania isi alege Parlamentul si Cancelarul, succesorul Angelei Merkel, care incheie en fanfare cei 16 ani in functie.

- Preturile energiei europene au urcat in ultimele saptamani la maxime multianuale, evolutie determinata de mai multi factori, variind de la preturile extrem de mari ale marfurilor si carbonului pana la productia eoliana scazuta, relateaza CNBC. Mai mult decat atat, nu se aanticipeaza ca preturile record…

- Peste 3,2 milioane de cetateni cu drept de vot din Republica Moldova au fost asteptati ieri la urne pentru a-si alege noul Parlament, dupa ce vechiul legislativ a fost dizolvat in luna aprilie, la propunerea presedintelui Maia Sandu. Alegerile parlamentare anticipate sunt vazute ca opțiune intre Est…