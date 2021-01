Stiri pe aceeasi tema

- Lumea a fost in lockdown in cea mai mare parte a anului 2020. Dar in acest timp, din Caucaz la Cornul Africii și pana Himalaya, mai multe conflicte, unele dintre ele inghețate de decenii, au erupt violent.

- In ședința de Guvern din 4 decembrie a.c. a fost aprobata hotararea prin care se stabilește, in premiera, cuantumul minim al burselor de performanța, de merit, de studiu și de ajutor social, ce pot fi acordate elevilor din invațamantul preuniversitar de stat cu frecvența, in anul școlar 2020 – 2021.…

- "Am constatat o amnezie care pare sa cuprinda lumea dupa acest eveniment traumatic si asta este de inteles. Dar daca facem asta asa cum s-a intamplat dupa SARS, la fel ca dupa H5N1 sau pandemia de H1N1, daca vom continua sa ignoram ceea ce agentii patogeni pot provoca civilizatiei noastre, atunci probabil…

- ​Diego Maradona a decedat din cauza unei insuficiente cardiace, potrivit raportului preliminar al autopsiei efectuate miercuri, informeaza News.ro.Rezultatul final al autopsiei va fi anuntat dupa testele toxicologice si histopatologice, care vor releva prezenta oricaror substante în corpul…

- Un studiu al unui ”think tank” specializat in sport atrage atenția ca lunile in care spectatorii lipsesc din tribune din cauza pandemiei ii fac pe oameni sa se dezobișnuiasca de mersul la stadion. Pierderile sunt uriașe, nu numai in sport, fiindca fotbalul s-a dezvoltat atat de mult incat a facut ca…

- Militarii romani, atat cei din tara, cat și cei aflați pe fronturile din lumea intreaga, au sarbatorit, ieri, Ziua Armatei Romaniei. Din cauza restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus,...

- Tatal lui Francesco Totti, fostul mare fotbalist al lui AS Roma, a decedat la varsta de 76 de ani, dupa ce fusese depistat pozitiv cu coronavirus. Doliu pentru Francesco Totti, dupa ce astazi tatal sau Enzo a incetat din viața la varsta de 76 de ani. ...