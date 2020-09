Stiri pe aceeasi tema

- Misiune indeplinita pentru unul dintre cei mai neobișnuiți și discreți miliardari ai planetei. Chuck Feeney, co-fondator al unui imperiu financiar și comercial in Statele Unite, a reușit sa-și cheltuiasca averea de 8 miliarde de dolari, pentru alții.

- Misiune indeplinita pentru unul dintre cei mai neobișnuiți și discreți miliardari ai planetei. Chuck Feeney, co-fondator al unui imperiu financiar și comercial in Statele Unite, a reușit sa-și cheltuiasca averea de 8 miliarde de dolari, pentru alții. Suma imensa a finanțat timp de 39 de ani fundația…

- Chuck Feeney, co-fondatorul lanțului de magazine din aeroporturi Duty Free Shoppers, și-a donat intreaga avere - 8 miliarde de dolari - cauzelor caritabile, potrivit publicației Forbes . Acum, la varsta de 89 de ani, Feeney nu mai are nimic, dar este extrem de mulțumit, scrie Digi24.ro .

- Chuck Feeney, co-fondatorul lanțului de magazine din aeroporturi Duty Free Shoppers, și-a donat intreaga avere - 8 miliarde de dolari - cauzelor caritabile, potrivit publicației Forbes. Acum, la varsta de 89 de ani, Feeney nu mai are nimic, dar este extrem de mulțumit.

- Ultimul weekend al verii a fost sarbatorit cu fast, in Mures, la cativa kilometri de Sighisoara. In cadrul unei petreceri campenesti, turistii s-au bucurat de cele mai fine branezturi romanesti cu nelipsitele rosii. Totul a fost stropit cu vinuri de soi, iar pentru digestie, petrecaretii s-au bucurat…

- Cum vom arata peste 25 de ani, daca vom lucra in continuare de la distanța? Experții de la o aplicație de joburi din Statele Unite a creat un portret șocant al viitorului angajat remote: obez, cocoșat și cu ochii roșii.

- Președintele Klaus Iohannis a participat, joi, la recepția oferita de Ambasada Statelor Unite ale Americii cu ocazia celei de-a 244-a aniversari a Zilei Independenței. In cadrul evenimentului, presedintele Iohannis a sustinut o alocutine in care a declarant ca „Romania ramane puternic angajata in sprijinul…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca e optimist ca parteneriatul strategic cu Statele Unite va fi aprofundat in anii urmatori si a multumit sprijinului Washingtonului din ultimele decenii.