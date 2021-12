Stiri pe aceeasi tema

- Assunta Maresca, o fosta regina a frumuseții, care a devenit faimoasa cand l-a ucis pe asasinul soțului ei la Napoli, pe cand avea 18 ani, și a devenit prima femeie șefa in puternicul clan mafiot Camorra din Italia, a murit la varsta de 86 de ani. Assunta Maresca, mai cunoscuta sub numele de Pupetta,…

- Assunta Maresca "Pupetta" (papușica) a condus una dintre cele mai temute organizatii din lume, dar n-a fost un personaj detestat in Italia. Povestea ei este de-a dreptul fabuloasa si a fost sursa de inspiratie pentru autorii de romane sau scenaristii de film.Cotidianul „Il Mattino” relateaza ca a fost…

- Dalma Maradona, fiica starului argentinian Diego Maradona, s-a plans, intr-un interviu pentru Gazzetta dello Sport, ca gruparea Napoli nu i-a permis sa filmeze cateva cadre pentru un documentar despre tatal sau chiar in stadionul care poarta numele fostului international. Documentarul se va numi „La…

- Prestigioasa revista americana National Geographic, publicata lunar incepand din 1888, a intocmit clasamentul destinatiilor care nu ar trebui sa lipseasca anul viitor din calendarul iubitorilor de calatorii, noteaza CNN. Recomandarile sunt imparțite in cinci categorii, constand in cinci topuri distincte,…

- Napoli a câștigat cu 3-0, joi seara, pe teren propriu, în fața echipei Bologna, în etapa a zecea a campionatului Italiei.Golurile au fost marcate de Fabian Ruiz ('18) și Lorenzo Insigne ('41, '62 - ambele din penalty).În urma acestui succes, echipa antrenata…

- Nou-promovata Venezia FC a invins-o pe Fiorentina cu scorul de 1-0, luni seara, pe teren propriu, in ultima partida din etapa a opta a primei ligi italiene de fotbal. Mattia Aramu (36) a marca singurul gol al partidei. Fiorentina, la care tanarul atacant roman Louis Munteanu a fost rezerva,…

- Sectorul transportului s logisticii urmeaza sa fie foarte afectat de aceste actiuni. COVID-19 health passes became mandatory for all workers in Italy, with the measure being applied mostly peacefully across the country despite some scattered protests — Reuters (@Reuters) In transportul rutier, pana…

- Justitia italiana l-a condamnat la un an de inchisoare pe comandantul unei nave care in anul 2018 a predat garzii de coasta libiene un grup de migranti pe care anterior ii recuperase pe Mediterana. "Este prima data cand se ajunge la un verdict de o asemenea magnitudine in Europa si care, de…