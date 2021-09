Stiri pe aceeasi tema

- Baekgu a fost numit primul caine de salvare onorific din Coreea de Sud, dupa ce a jucat un rol esențial in gasirea stapanei sale, la 40 de ore de la dispariția ei. Povestea lui este cu atat mai impresionanta cu cat, in urma cu trei ani, ea il salvase dupa ce fusese abandonat și apoi atacat de un caine…

- Baekgu a fost numit primul caine de salvare onorific din Coreea de Sud, dupa ce a jucat un rol esențial in gasirea stapanei sale, la 40 de ore de la dispariția ei. Povestea lui este cu atat mai impresionanta cu cat, in urma cu trei ani, ea il salvase dupa ce fusese abandonat și apoi atacat de un caine…

- Ținut de legenda, pierdut la cumpana dintre deal și munte, județul Buzau este un teritoriu cu locuri mirifice, ințepenite in timp, unde omul iși descopera radacinile. Custode al unei vaste zone salbatice, acoperite cu paduri de aur verde, Nehoiu este și o punte de legatura intre culturi. Pentru ca,…

- sursa foto: Facebook\ Norway Team „Nu știu ce sa spun. Vin de nicaieri, de la cerșit pe strada. M-am mutat in Norvegia ca refugiat și am trecut prin multe, de la gloanțe la infometare. A fi aici ca unul dintre cei mai buni inseamna foarte mult pentru mine”, a spus Salum Ageze Kashafali printre lacrimi…

- Moarte suspecta pentru o intreaga familie din Statele Unite ale Americii! Incepand de la o fetița de un an, parinții acesteia și terminand cu cainele lor, toți au fost gasiți fara viața pe un traseu de drumeție, intr-o zona indepartata a padurii Sierra. Dupa ce au fost raportați disparuți, autoritațile…

- In cursul zilei de astazi, 13 august 2021, am primit pe adresa redacției un filmuleț in care se poate observa cum o sebeșanca iși lasa cainele din rasa pitbul fara lesa și il asmute pe o pisica aflata in zona. Persoana care ne-a trimis filmulețul ne-a relatat ca vecinii sai susțin ca acest caine ar…

- Când polițistul a observat câinele ranit i-a sarit în ajutor. Animalul suferea de o afecțiune la un picior și era parasit, așa ca Adrian, polițistul, s-a asigurat ca va primi îngrijiri medicale de specialitate, dar și ca va avea…

- Pandemia a fost aproape de a anunla organizarea Jocurilor Olimpice de la Tokyo si in acest an. Pana la urma, competitia se tine, dar masurile anti-pandemie sunt foarte dure. De aceea, responsabilii de la Tokyo au cautat o solutie prin care sa-i motiveze si mai mult pe sportivi. Si se pare ca au gasit-o:…