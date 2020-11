Noul Ford Bronco 2021 1.5 EcoBoost are un consum foarte mare de benzina

Conform EPA Bronco are un consum de 25 mpg oras, 28 mpg pe autostrada, and 26 mpg in medie, adica 10 litri de benzina la fiecare 100 de km. In mod real consumul creste cu 2-3 litri in plus fata de ceea ce spune producatorul, adica se afla undeva in jur… [citeste mai departe]