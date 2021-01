Stiri pe aceeasi tema

- Piața imobiliara din Londra se prabușește in condițiile in care vanzarile de locuințe noi din capitala scad dramatic din cauza restricțiilor care afecteaza cererea și amana proiectele de construire de noi apartamente. Pe de alta parte, nivelul mediu al chiriilor caselor de lux din Londra a suferit cel…

- Studiu Colliers Anul 2021 se preconizeaza a fi un an al redresarii, chiar daca unele incertitudini vor continua sa persiste, cum ar fi cele legate de capacitatea vaccinurilor de a readuce viața la normal sau de potențialele surprize pe plan economic, de exemplu cele legate de politica monetara a marilor…

- Cumparatorii vor acorda post-pandemie o importanta mai mare independentei vizavi de sistemele centralizate de apa, energie si chiar de hrana, astfel ca locuintele vor fi echipate cu sisteme de filtrare a apei si a aerului, dar si cu facilitati care permit lucrul de acasa, sustin reprezentanti ai…

- Londra si Bruxellesul discuta intr-un Comitet Comun o implementare a acestui acord in vederea garantarii aplicarii acestuia, cat si a protocolului cu privire la Irlanda de Nord. UE considera ca anumite elemente ale acestei controversate lege cu privire la piata interna britanica - menite sa apere integritatea…

- Doi romani din trei nu si-ar achizitiona o locuinta in urmatoarea jumatate de an, in timp ce aproape 10% isi cauta o a doua casa in afara orasului in care traiesc in prezent, arata un sondaj de specialitate, publicat miercuri. Conform analizei Crosspoint Real Estate, citata de Agerpres, daca anul trecut…

- Șase orașe mari inregistreaza, in trimestrul trei al anului, creșteri ale sumelor cerute la vanzarea unui apartament, in vreme ce in alte patru orașe prețutile au scazut. Cea mai mare majorare de preț a avut loc in Targoviște. Capitala a recuperat 85% din volumul inițial al cererii, conform Mediafax.Citește…

- Peste 16.000 de locuinte noi ar putea fi predate pana la finalul anului in Bucuresti si zonele limitrofe, ceea ce ar duce la o crestere cu aproape 8% fata de numarul de unitati predate in 2019, arata datele raportului de piata "Residential Market Genome 2020" intocmit de compania de consultanta imobiliara…