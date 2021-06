Stiri pe aceeasi tema

- Un constructor a demolat o casa in timp ce familia care o detinea era in vacanța, pe fondul unei dispute privind o factura neplatita. Casa se afla intr-o zona foarte buna din Leicester, unde prețul mediu pentru o locuința sare de 600.000 de euro, informeaza Digi24 . Un constructor nemulțumit a decis…

- Un barbat in varsta de 60 de ani, din comuna Bobalna, sat Bobalna, a plecat de la locuinta sa la data de 6 mai a.c., insa nu s-a mai intors. Daca il vedeti, nu ezitati sa apelati gratuit 112, pentru a anunta imediat Politia! Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 6 mai a.c., in…

- Un barbat din satul Andrușul de Jos, raionul Cahul, in virsta de 61 de ani, a disparut pe 20 martie. Nici pina acum nimeni nu știe nimic despre dispariția acestuia. Semnalmente: inalțime aproximativ 170 cm, corpolența medie. In ziua dispariției, purta o jacheta din piele neagra, pantaloni intunecați,…

- Politica distructiva a consilierilor locali PNL și USR-PLUS, care au refuzat constant, sub umbrela explicațiilor puerile, sa aprobe finanțarile proiectelor aflate in diferite stadii de execuție din Focșani, a dus nu doar la un blocaj al lucrarilor, ci are inclusiv consecințe legale. Saptamana trecuta,…

- Un barbat din Republica Moldova a revenit acasa de la munca in Germania, iar descoperirea facuta l-a șocat. Ghenadie Furman s-a gasit mort și ingropat inca de anul trecut. Acum iși cauta dreptatea și viața in instanțe, deși autoritațile par ca il iau in ras.

- Un barbat de 58 de ani, originar din raionul Hincești a fost reținut de polițiști, fiind suspectat ca a furat 80 de metri de cablu, de pe liniile aeriene de comunicații electronice amplasate pe strada Costiujeni din orașul Codru.

- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: -persoane aflate in carantina instituționalizata: 1; -persoane ieșite din carantina instituționalizata: 1.512; -persoane aflate in izolare/carantina…