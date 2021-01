Stiri pe aceeasi tema

- In volumul intitulat „Viorica Dancila - partea ei de adevar”, care urmeaza sa fie publicat zilele urmatoare, fostul premier dezvaluie momente din perioada in care s-a aflat la Palatul Victoria, dar și relațiile tensionate cu liderii PSD, Liviu Dragnea și Marcel Ciolacu, informeaza Digi 24.Viorica Dancila…

