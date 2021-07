Stiri pe aceeasi tema

- Un om de afaceri care a cheltuit 30 de milioane de dolari pentru construirea zidului lui Donald Trump de la granita cu Mexic vrea sa-l vanda si e in cautare de cumparatori. El ar vrea sa primeasca 20 de milioane de dolari pe mila, adica 1,6 kilometri.

- Casa, situata in Culiacan, capitala statului Sinaloa (nord-est), este estimata la 3,6 milioane de pesos (184.000 de dolari), potrivit site-ului Loteriei Nationale. Face parte dintr-un set de premii puse in joc pe 15 septembrie de guvern pentru un total de 12,5 milioane de dolari. Pe 16 februarie 2014,…

- Allen Weisselberg, 73 de ani, directorul financiar al companiei lui Donald Trump, s-a predat joi, 1 iulie, procurorilor din Manhattan, cu citeva ore inainte de a fi pus sub acuzare pentru fraude fiscale, scrie CNN. Weisselberg, care a inceput sa munceasca pentru tatal lui Donald Trump, in anii ’70,…

- Trump Organization, compania fostului președinte american Donald Trump, a fost pusa joi sub acuzare pentru presupuse infracțiuni financiare. Este vorba despre beneficii primite directorul financiar al companiei, Allen Weisselberg, pentru care nu ar fi fost platite taxe, relateaza CNN.

- In timp ce ne explicau cat de grea este situația economica din cauza pandemiei de Covid-19, toate partidele parlamentare s-au infruptat cu doua maini din bugetul de stat. Conform unui raport al Expert Forum, partidele ar fi trebuit sa primeasca 181 de milioane de lei, in anul 2020, dar in schimb…

- ”In 2001, statul roman a privatizat 40,08%, pachet minoritar. Niciodata nu am avut 90% cum spune Ilie Cristescu, marele director. Nu am cumparat cladiri, am cumparat acțiuni. Cu doua saptamani inainte de privatizare, am cumparat 4,25% de pe Bursa cu 425 de lei acțiunea. Dupa doua saptamani, la o licitație…

- ​Tesla Motors a anunțat afaceri de peste 10 miliarde dolari în primele trei luni ale anului și profit net de 438 milioane dolari, fiind cel mai bun trimestru I din istoria companiei. Este al șaptelea trimestru consecutiv când Tesla face profit, iar la cifra de afaceri a fost al doilea cel…