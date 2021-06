Stiri pe aceeasi tema

- Lumea din Coreea de Nord este „devastata” de aparenta pierdere in greutate a dictatorului Kim Jong-Un, transmite presa de stat din țara asiatica. Presa de stat nord-coreeana a difuzat declarațiile unor rezidenți din Phenian care spun ca sunt „devastați” de cat de slab a ajuns Kim, relateaza Reuters.

- De la o luna la alta, romanii sunt nevoiți sa scoata mai mulți bani din buzunar pentru combustibil. Asta pentru ca, de la inceputul anului, prețul carburanților a fost majorat cu peste 20%. Daca la 1 ianuarie 2021, un litru de benzina pornea de la 4 lei și 66 de bani, acum prețul pornește de la 5 lei…

- Invitat in cadrul emisiunii „Secretele Puterii”, analistului politic Anatol Țaranu, de declarat ca o mare parte a alegatorilor din Republica Moldova voteaza cu ochii inchiși socialiștii și comuniștii, chiar daca aceste partide stau in spatele celor mai mari scheme de corupție din ultimii ani.…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong-un, pare sa fi slabit, potrivit unor fotografii recente in care a fost surprins. Kim arata vizibil mai slab in imaginile publicate sambata de mass-media de stat, potrivit agenției de știri Yonhap din Coreea de Sud, citata de The Guardian . sursa: NK News NK News , care…

- Percheziții ale polițiștilor, miercuri, la Timișoara. Oamenii legii au descins in patru locații intr-un dosar deschis pentru șantaj și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Au gasit un pistol cu glonț, dar și plicuri cu substanțe ce par a fi droguri.

- Inconstienta sau cinism fara margini in localitatea Dragoiesti, comuna Racovita. Mai multi localnici au sesizat vineri dimineata faptul ca pe o pasune de la marginea localitatii au fost puse mai multe gramezi cu cereale otravite. Oamenii spun ca cel mai probabil cineva a vrut sa faca rau si cer autoritatilor…

- 70 de mii de țigari fara acte de proviniența au fost depistate intr-un automobil, dupa ce a fost oprit de oamenii legii. Șoferul de 27 de ani a fost stopat in weekendul precedent, pe șoseaua dintre satele Chirsova și Congaz.

- Piețele și alte spații comerciale sunt pline. Oamenii se pregatesc de acum pentru cumparaturile de Paștele ortodox, din cauza lipsei de timp ori pentru a face un echilibru in ceea ce privește veniturile. Cum anul acesta avem mai mult timp la dispoziție pentru a pregati bucatele, cei curajoși iși pot…