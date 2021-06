Stiri pe aceeasi tema

- O groapa uriașa, cu un diametru de aproximativ 60 de metri, a aparut din senin pe un teren cultivat din centrul Mexicului, amenințand ca va inghiți o casa din apropiere, scrie Digi24 . Dolina a aparut in Santa Maria Zacatepec, statul Puebla, și are o adancime de aproximativ 20 de metri, a declarat guvernatorul…

- „Padurile Fantoma” din Carolina de Nord continua sa emita emisii de dioxid de carbon, metan și oxid de azot chiar și dupa moartea arborilor. Un studiu realizat de Universitatea de Stat din Carolina de Nord a constatat ca, in ciuda faptului ca padurile fantoma sunt compuse din trunchiuri de copaci pe…

- O cercetare realizata de oameni de stiinta australieni a ajuns la concluzia ca angajatii care lucreaza in tura de noapte prezinta un risc semnificativ mai mare de a contracta noul coronavirus in comparatie cu lucratorii din tura de zi, informeaza marti Xinhua.

- Ani la rand, in tundra siberiana au aparut de nicaieri cratere uriașe. Oamenii de știința ruși spun ca au reușit sa rezolve misterul, cu ajutorul tehnologiei și al dronelor. Cel puțin 17 asemenea cratere au fost descoperite pana acum in Siberia, dar numarul lor ar putea fi mai mare. Cu ajutorul tehnologiei…

- Pterozaurii, uriasele reptile zburatoare din familia Azhdarchidae, brazdau cerul in vremea dinozaurilor, folosindu-se de ciocul lor enorm pentru a vana pesti si alte animale. Insa, un alt element al anatomiei lor i-a intrigat mereu pe oamenii de stiinta: gatul, informeaza Agerpres. O echipa…

- Oamenii de știința vin cu vești bune. Potrivit agenției NASA, asteroidul Apophis, care a ingrijorat cercetatorii, nu va lovi Pamantul cel puțin in urmatorii 100 de ani. Comunitate științifica internaționala iși facea griji de mai bine de 15 ani ca asteroidul ar putea sa loveasca planeta noastra. O posibila…