Stiri pe aceeasi tema

- O racheta ruseasca a scapat de sub control și se indreapta cu viteza spre planeta noastra, au avertizat miercuri seara specialiștii. Impactul ar urma sa aiba loc in urmatoarele 24 de ore, informeaza CNN . Se numește Racheta Angara-A5 și a fost lansata pe 27 decembrie 2021 din nord-vestul Rusiei, intr-un…

- Componente ale unei rachete rusești scapate de sub control au reintrat in atmosfera Pamantului, potrivit celei mai recente estimari a Comandamentului Spațial al SUA, citat de CNN. Racheta de mare capacitate Angara-A5 a fost lansata luni, 27 decembrie, din regiunea Arkhangelsk din nord-vestul…

- O racheta ruseasca a fost scapata de sub control si se indreapta cu viteza spre atmosfera Pamantului, au avertizat miercuri seara expertii. Intalnirea rachetei cu atmosfera planetei va avea loc in urmatoarele 24 de ore, dar nu se stie unde va ateriza.

- O racheta ruseasca scapata de sub control se indreapta cu viteza spre atmosfera Pamantului, au avertizat miercuri seara experții, intalnirea rachetei cu atmosfera planetei urmand sa aiba loc in urmatoarele 24 de ore, scrie CNN, citeaza digi24.ro.

- O racheta ruseasca scapata de sub control se indreapta cu viteza spre atmosfera Pamantului, au avertizat miercuri seara experții, intalnirea rachetei cu atmosfera planetei urmand sa aiba loc in urmatoarele 24 de ore, scrie CNN.

- O racheta scapata de sub control se indreapta catre Pamant. Racheta este de proveniența ruseasca și urmeaza sa intre in atmosfera planetei. Specialiștii spun ca acest lucru s-ar putea intampla in urmatoarele 24 de ore. Racheta a fost lansata luni, 27 decembrie 2021, din cosmodromul Plesetsk, aflat in…

- Experți in domeniul spațial au depistat o racheta ruseasca care se indreapta, necontrolat, spre atmosfera Pamantului, intalnirea rachetei cu atmosfera planetei urmand sa aiba loc in urmatoarele 24 de ore, transmite miercuri seara CNN. Racheta a fost lansata pe 27 decembrie 2021 din nord-vestul…

- China a dezmintit luni dezvaluiri Financial Times (FT) potrivit carora ar fi testat, in aceasta vara, un nou tip de racheta si afirma, in schimb, ca a procedat la un test al unui ”vehicul spatial” reutilizabil, relateaza AFP, potrivit news.ro. Cotidianul britanic a dezvaluit in weekend ca…