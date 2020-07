Stiri pe aceeasi tema

- Oficiali chinezi susțin ca Kazahstanul se confrunta cu un focar de pneumonie „necunoscuta” cu potențial de decese mai mare decat COVID-19, scrie NYPost, deși autoritațile au negat ulterior ca focarul este nou sau necunoscut.„Departamentul de Sanatate din Kazahstan și alte agenții efectueaza cercetari…

- Primarul General, Gabriela Firea, anunța ca s-au inscris 8.500 de bucureșteni pentru marea testare Covid-19 care va avea loc pe Arena Naționala. Ea a menționat ca mai sunt inca 2.500 de locuri disponibile.Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat ca astazi se va da startul proiectului privind testarea…

- Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervențiilor (CJCCI), acesta este sau ar trebui sa fie la Botoșani ”creierul” luptei cu coronavirusul. In plina pandemie insa, tocmai acest CJCCI a fost afectat de Covid-19.

- Medicul roman Lucica Ditiu trage un semnal de alarma asupra faptului ca eforturile de stopare a tuberculozei, boala care ucide an de an cate 1,5 milioane de oameni, au fost anulate de pandemia de coronavirus . „Ne uitam cu uimire ca o boala care e veche de 120 de zile are deja 100 de proiecte de vaccinuri”,…

- Pana la un miliard de oameni s-ar putea infecta cu noul coronavirus la nivel global, avertizeaza organizația International Rescue Committee (IRC), citata de BBC . Aceasta, daca țarile vulnerabile nu primesc rapid ajutor financiar și umanitar.