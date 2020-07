Stiri pe aceeasi tema

- Limba galeza ar putea disparea in urmatorii 10 ani, potrivit unui studiu citat de CNN. O echipa de experți a constatat ca in unele comunitați „utilizarea și transmiterea vocabularului galez este in colaps”.

- Elevii care opteaza in acest an, la admiterea la liceu, pentru specializari cu predare in regim bilingv sau intensiv intr-o limba moderna nu mai susțin proba de verificare a cunoștințelor de limba moderna, iar aceasta se echivaleaza in funcție de situația candidatului. Daca elevul are certificat de…

- Ziua Limbii Slovace este sarbatorita in Romania la data de 25 mai. A fost instituita prin Legea nr. 142/2014, potrivit careia, cu acest prilej, au loc manifestari culturale dedicate acestei sarbatori in toate localitatile in care traiesc membri ai comunitatii slovace, precum si in toate institutiile…

- Modificari si completari aduse metodologiei: *- Elevii aflati in izolare/confirmati pozitiv cu noul coronavirus vor sustine probele conform unei proceduri speciale, elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii. Pentru elevii care solicita si primesc, in cazuri justificate, aprobarea Comisiei Nationale…

- UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV ORGANIZEAZA PREGATIRE PENTRU BACALAUREAT 2020 Cursurile de pregatire pentru examenul de bacalaureat continua on-line Pregatirea va fi sustinuta de profesori renumiti din universitate la Matematica, Informatica si Limba si literatura romana. Cursurile de matematica…

- “Zilele acestea cand am citit „razboinicele” declarații ale doamnei Dancila, sincer m-a bufnit rasul și mi-am propus sa o ignor”, isi incepe Ana Birchall mesajul postat pe pagina sa de socializare. Fostul ministru al Justitiei o acuza pe Dancila ca “tot declara in stanga și in dreapta cum a aparat domnia…

- CALENDAR BACALAUREAT 2020. "S-a decis astazi ca, pentru majoritatea elevilor, in acest an scolar, gradinitele, scolile si universitatile sa nu se mai redeschida. Nu se vor intoarce elevul, studentul, fizic, la cursuri", a declarat Klaus Iohannis intr-o declaratie sustinuta la Palatul Cotroceni.…

Acorda atentie semnelor de pe limba, pentru a afla mai multe despre sanatatea ta De cele mai multe ori, corpul nostru stie sa ne arate cat de sanatos este, ce probleme are si cum ar trebui sa procedam pentru a-l ingriji cat mai bine si a fi cat mai sanatoși.