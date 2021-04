Stiri pe aceeasi tema

- Kelyn Spadony, in varsta de 33 de ani, din SUA, a primit 1,2 milioane de dolari in cont, dintr-o greseala. Femeia nu a anuntat banca, ci a transferat suma in alte conturi si si-a cumparat o masina si o casa.

- Cea mai mare gafa din istoria bancara a avut loc in SUA, angajatul unei banci trimitand din greseala 900 de milioane de dolari. In premiera, instanta a decis insa ca 500 de milioane de dolari nu mai pot fi recuperati.

