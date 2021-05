Stiri pe aceeasi tema

- O tanara activista din Rusia a fost condamnata de sistemul judiciar din aceasta țara la doi ani de „libertate limitata” pentru o acuzație de vandalism, relateaza The Moscow Times. Olga Misik a devenit un simbol pentru opozanții ruși dupa ce le-a citit Constituția Rusiei jandarmilor care fusesera trimiși…

- Cel puțin 11 persoane, majoritatea copii, au fost uciși intr-un atac armat la o școala din Rusia. Cei doi atacatori au deschis focul intr-o școala din orașul Kazan, relateaza The Moscow Times care citeaza surse din serviciile de securitate și agenția de stat TASS, conform digi24.ro. Potrivit primelor…

- Sase copii si un profesor au murit in urma unui atac cu focuri de arma intr-o scoala din orasul Kazan din centrul Rusiei, potrivit unor informatii preliminare, informeaza agentiile de presa ruse si AFP. "Potrivit primelor informatii, in urma atacului au murit un profesor si sase copii", a declarat…

- Nu exista nicio indoiala ca o schimbare politica majora este in curs in Rusia. Un regim care timp de doua decenii a cautat sa fie un fel de „autoritarism hibrid” pare sa incerce acum sa revina la elementele sale de baza, scrie istoricul si expertul in probleme de securitate Mark Galeotti intr-un editorial…

- Procurorii bulgari suspecteaza șase cetațeni ruși de implicarea in atacuri cu bomba la fabrici de muniție și armament de pe teritoriul țarii, scrie presa de la Sofia, citata de The Moscow Times.

- Un incendiu de amploare a izbucnit, luni, într-o fabrica din orasul rus Sankt-Petersburg, iar cel putin un pompier a murit în eforturile de stingere a focului, afirma surse citate de agentia de stat RIA Novosti, conform Mediafax.Incendiul a izbucnit la fabrica de caramida Nevskaia…

- Ucraina iși dorește sa devina cat mai rapid membra NATO – o spune președintele acestei țari, Volodimir Zelenski, care a cerut conducerii alianței sa grabeasca procedura de aderare, conform The Moscow Times. Președintele ucrainean este de parere ca intrarea in NATO este singura modalitate prin care poate…

- Pentru a saptea noapte consecutiv, o manifestatie la Barcelona in favoarea rapperului arestat Pablo Hasel a degenerat luni in ciocniri cu politia, cu acte de vandalism si incendierea mobilierului urban, noteaza AFP. Citește și: Noroc bun! Ultimul strigat de disperare al unui muribund/OPINIE…