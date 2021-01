Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Justiție a declarat joi ca nu va exclude urmarirea acuzațiilor impotriva președintelui Trump pentru posibilul sau rol in incitarea gloatei care a marșaluit catre cladirea Capitoliului, potrivit The New York Times.

- Mii de membri ai Garzii Nationale vor fi desfasurati la Washington DC, pentru urmatoarele 30 de zile, perioada care va acoperi ceremonia de inaugurare a Joe Biden, dupa ce sute de manifestanti pro-Trump au reusit sa patrunda miercuri in sediul Congresului SUA pentru a bloca procedura de certificare…

- Consilierul adjunct pentru securitate nationala Matt Pottinger, o figura de marca in politica administratiei Trump fata de China, si-a dat demisia miercuri, informeaza Reuters. El a fost urmat de Ryan Tully, seful pentru afaceri europene si ruse in cadrul Consiliul National de Securitate. De asemenea,…

- Peste 60 de persoane au fost arestate, iar anchete sunt în curs de derulare, dupa asaltul de miercuri asupra Congresului american din Washington DC de miercuri, relateaza Reuters. În același timp, FBI cere ajutorul publicului pentru a identifica protestatarii pro-Trump care au intrat cu…

- Nancy Pelosi a anunțat intr-o scrisoare catre colegi ca Congresul va continua cu certificarea victoriei lui Joe Biden, potrivit The Guardian . „A avut loc un atac rușinos impotriva democrației noastre. A fost la cel mai inalt nivel al guvernului. Cu toate acestea, nu ne poate descuraja de la responsabilitatea…

- Presedintele Donald Trump a publicat un videoclip de 46 de minute in care a denuntat alegerile din 3 noimebrie, fara a oferi argumente, anunța MEDIAFAX. Anterior, procurorul general al Statelor Unite William Barr a declarat ca Departamentul de Justitie si FBI-ul nu au descoperit fraude electorale…

- Statele Unite au anuntat joi ca au confiscat rachete iraniene livrate in Yemen si ca au vandut 1,1 milioane de barili de petrol provenit din Iran destinat Venezuelei, confiscat anterior, acestea fiind noi actiuni ale administratiei Trump de crestere a presiuni exercitate asupra Teheranului, cu mai…