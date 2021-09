Stiri pe aceeasi tema

- Un nor de poluanți amenința țara noastra! Acest nor ajunge in Romania azi, va intra pe teritorul țarii prin vest, pe la Timișoara, și se va intinde in toata țara pana luni seara. Norul de poluanți este generat de vulcanul din insula La Palma Insa ce anume genereaza acest nor de poluanți? Este vorba…

- Norul de poluanți generat de erupția Vulcanul din insula La Palma, ajunge azi și in Romania The post Norul de poluanți generat de erupția Vulcanul din insula La Palma, ajunge azi și in Romania first appeared on Partener TV .

- Norul de poluanți generat de erupția vulcanului din La Palma ajunge astazi in Romania: „Ar fi indicat sa purtam masca” Norul de poluanți generat de erupția vulcanului din La Palma ajunge astazi in Romania: „Ar fi indicat sa purtam masca” Vulcanul din La Palma genereaza un nor de poluanți care ajunge…

- Norul de poluanti cauzat de eruptia vulcanului din La Palma ajunge in Romania, duminica. Efectele, explicate de un specialist Norul de poluanti generat de eruptia vulcanului din La Palma ajunge in Romania și va acoperi toata țara. Un profesor la Facultatea de Fizica explica daca norul este periculos…

- Vulcanul din La Palma genereaza un nor de poluanti care ajunge in Romania duminica. Norul toxic va intra in tara prin vest, pe la Timisoara, si se va intinde peste toata tara pana luni seara.

- Vulcanul din La Palma genereaza un nor de poluanți care ajunge in Romania duminica. Norul toxic va intra in țara prin vest, pe la Timișoara, și se va intinde peste toata țara pana luni seara. Așadar, Romania va fi sub norul de particule și compuși chimici rezultați din acea zona, a declarat Silviu Gurlui,…

- Vulcanul din La Palma genereaza un nor de poluanți care ajunge in Romania duminica. Norul toxic va intra in țara prin vest, pe la Timișoara, și se va intinde peste toata țara pana luni seara. Așadar, Romania va fi sub norul de particule și compuși chimici rezultați din acea zona, a declarat la Digi24,…

- Echipa Romaniei, coordonata de conf. univ. dr. Sebastian Popescu de la Facultatea de Fizica a Universitatii ‘Alexandru Ioan Cuza’ (UAIC) din Iasi, a obtinut trei medalii de aur si doua de argint la Olimpiada Internationala de Fizica. Potrivit unui comunicat de presa al institutiei de invatamant superior,…