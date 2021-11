Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o noapte de septembrie din 1983, locotenent-colonelul sovietic Stanislav Petrov era de paza la un sistem de detectare prin satelit a rachetelor. Cand a sunat alarma, anunțand ca SUA au lansat un atac, Petrov a avut la dispoziție doar treizeci de minute pentru a decide daca alarma a fost reala sau…

- Directorul interimar al aeroportului iesean, Romeo Vatra, a relatat modul in care unii taximetristi refuza curse de la aerogara. Acesta a intalnit a doi turisti, veniti in city break la Iasi, pentru ca au auzit ca e un „oras frumos”, pe care taximetristii au refuzat sa-i transporte. Am fost astazi la…

- Romania inregistreaza un nou record negativ. Fostul ministrul al Sanatații, Nelu Tataru a avertizat populația cu privire la creșterea cazurilor de COVID-19. El recomanda populației sa se vaccineze: „Alegeți cu mintea pentru viața dumneavoastra, pentru familie, oameni dragi…”.

- Augustin Zegrean, fost președinte al Curții Constituționale, a declarat joi, la B1 TV, ca nu era cazul ca Guvernul Cițu sa sesizeze CCR cu privire la moțiunea de cenzura depusa de USR PLUS. Acesta a punctat ca nu e treaba Curții sa stabileasca daca semnaturile de pe moțiune sunt valide, cine a semnat…

- În saptamâna în care talibanii au recucerit Afganistanul fara sa traga prea multe focuri, la Washington începea un proces lung și dificil de a reconstrui infrastructura betegita a Americii și de a moderniza cea mai mare economie a lumii. Predarea…

- Dupa revenirea fulgeratoare a talibanilor in fruntea Afganistanului, respectiv dupa 20 de ani de razboi și sacrificii inutile, toate pretențiile SUA de mare putere mondiala, de jandarm al lumii, de inteligența atotștiutoare s-au naruit. Increderea lumii in „bunele intenții” ale politicii externe…

- Femeile afgane, de la studente si pana la activiste cunoscute in spatiul public, privesc revenirea talibanilor la putere cu foarte multa ingrijorare, desi unele dintre ele spun ca vor ramane in tara pana la capat.

- Femeile afgane, de la studente si pana la activiste cunoscute in spatiul public, privesc revenirea talibanilor la putere cu foarte multa ingrijorare, desi unele dintre ele spun ca vor ramane in tara pana la capat. In prima noapte sub regimul talibanilor, Aisha Khurram, de 22 de ani, nu a putut…