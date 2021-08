Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorii la NATO ai țarilor membre ale Alianței se vor reuni intr-o conferința de criza, vineri, la ora locala 15:00, in situația tot mai dificila provocata de asaltul puternic al talibanilor in Afganistan. Reuniunea va fi prezidata de secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, iar in centrul…

- Inaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Josep Borrell, i-a avertizat pe talibani daca preiau puterea cu forța in Afganistan, in condițiile in care ofensiva lor militara este in opoziție cu angajamentul declarat fața de o soluționare negociata a conflictului și fața de…

- Talibanii au cucerit joi orașul Ghanzi, situat la 150 de km sud-vest de Kabul, deschizand astfel drumul catre capitala Afganistanului. Este a zecea capitala de provincie care cade in mainile insurgenților in decurs de o saptamana, informeaza AFP, citand un consilier local.

- Ambasadorii statelor Uniunii Europene in Afganistan recomanda suspendarea deportarilor pentru moment in tara lovita de criza din cauza situatiei securitatii care se deterioreaza masiv, relateaza marti DPA. Avand in vedere agravarea conflictului, securitatea precara si situatia drepturilor…

- Talibanii continua seria lunga de atacuri asupra jurnaliștilor, acuza oficialii afgani citați de Reuters , care precizeaza ca talibanii se afla in spatele uciderii directorul unui post de radio din capitala Kabul și a rapirii unui alt jurnalist din provincia Helmand. Doar luna trecuta, peste 30 de jurnaliști…

- Talibanii au cucerit vineri prima capitala provinciala afgana si l-au asasinat pe principalul purtator de cuvant al guvernului de la Kabul, dand doua lovituri importante administratiei sprijinite de Occident, relateaza Reuters. Un purtator de cuvant al politiei din provincia Nimroz a declarat…

- Capitala afgana Kabul este aparata de acum de un sistem de aparare aeriana anti-racheta, au anuntat duminica autoritatile, care se confrunta cu înaintarea implacabila a insurgentilor talibani, transmite AFP citata de Agerpres. Fortele afgane, care nu mai beneficiaza de sprijinul aerian…

- O nunta care a avut loc sambata in provincia afgana Kapisa s-a transformat in tragedie. Șase oameni au murit și alți patru au fost raniți de un obuz de mortier tras de talibani, relateaza News.ro , care citeaza AFP. Potrivit armatei afgane, tirul a vizat un post de control al armatei situat in apropiere,…