Stiri pe aceeasi tema

- Un fenomen ciudat a aparut in apropierea stațiilor de livrare Amazon.com și a magazinelor Whole Foods din suburbiile din orașului Chicago: smartphone-uri atarnate de copaci. Șoferii platiți la cursa le pun acolo pentru a prinde comenzi inaintea concurenților, potrivit Bloomberg.

- Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, a devenit al treilea cel mai bogat om al lumii, dupa ce averea sa a fost evaluata la 102 miliarde de dolari. In fata lui Zuckerberg mai sunt doar Jeff Bezos si Bill Gates, scrie Mediafax. In ciuda pandemiei, Mark Zuckerberg a reusit sa mai adauge 30 de miliarde…

- Vanzarea a avut loc in conditiile in care pretul actiunilor companiei a crescut cu peste 73- in acest an. In timpul primelor doua zile ale lunii august, Bezos a vandut 1 milion de actiuni Amazon, in cadrul unui plan anuntat anterior. Bezos, cel mai bogat om din lume, a anuntat ca intentioneaza sa vanda…

- Autobuzele din flota CT BUS au parcurs peste 1 milion de kilometri in luna iulie, fiind efectuate aproape 50.000 de curse, potrivit directorului Bogdan Nita. Anuntul a fost facut pe pagina de Facebook a directorului. Distanta parcursa de autbuzele constantene este cea mai mare, luandu se in considerare…

- Amazon înregistreaza cel mai mare profit din istoria companiei, iar actiunile retailerului au crescut cu 40% în 2020, pe masura ce Jeff Bezos se pregateste sa devina primul om cu o avere de 200 de miliarde de dolari, scrie Mediafax.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- Apple si-a luat un important angajament in ceea ce priveste poluarea. Compania americana si-a fixat ca, cel tarziu pana in 2030, sa nu mai aiba un impact negativ pentru calitatea aerului si sa devina 100% neutra din punctul de vedere al emisiilor de carbon. Gigantul american promite ca angajamentul…

- Sub amenințarea amenzilor, șoferii de taxi din Slobozia au fost obligați de administrația locala sa-și monteze separatoare intre scaunele din fața și bancheta din spate, cu scopul de a preveni raspandirea infecției cu SARS-CoV-2. Metoda de protecție are insa nevoie de o omologare din partea unor instituții…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, sustine ca introducerea principiului impozitarii progresive este o schimbare necesara, dupa 15 ani de cota unica. Acesta a afirmat ca premierul Ludovic Orban si PNL "se agata de cota unica, pentru a apara interesele celor foarte bogati si privilegiati, care sunt sponsorii…