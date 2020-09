Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca mercenarii ruși reținuți în Belarus înaintea alegerilor prezidențiale din 9 august au fost ademeniți în țara de o operațiune comuna a serviciilor ​de informații ale Ucrainei și Statelor Unite, transmite Reuters.Belarusul acuzase…

- Fostul premier al Ucrainei, Iulia Timosenko (59 ani), se afla in stare grava. Timosenko a ajuns la spital la sfarșitul saptamanii trecute, fiind diagnosticata cu COVID-19. Acum se afla la terapie intensiva, ventilata artificial, iar medicii nu reușesc sa-i scada temperatura sub 39 de grade Celsius.…

- Autoritatile de la Kiev au anuntat sambata inchiderea temporara a punctelor de control de-a lungul frontierei cu Crimeea, peninsula anexata de Rusia in 2014, pentru a preveni raspandirea noului coronavirus, scrie Agerpres. Toate cele trei puncte de frontiera din Ucraina si Crimeea, peninsula considerata…

- Medicul nationalei Ucrainei, Anton Hudaev, a decedat de coronavirus, la varsta de 48 de ani, a anuntat federatia de fotbal de la Kiev, informeaza Reuters potrivit news.ro.Hudaev era si medicul echipei Metalist Harkov. O rara escaladare militara in spațiu - Misterul presupusei arme antisatelit…

- Guvernul olandez a anuntat vineri ca va da in judecata Rusia la Curtea Europeana a Drepturilor Omului "pentru rolul sau in distrugerea zborului MH17" al Malaysia Airlines in urma cu sase ani deasupra estului Ucrainei, informeaza Agerpres, care citeaza Reuters si AFP.

- Estonia a trimis marti Ucrainei 2400 de pistoale Makarov, destinate armatei, pentru lupta impotriva rebelilor pro-rusi, informeaza dpa. 'Agresiunea continua a Rusiei in Crimeea si in estul Ucrainei este inacceptabila si are un impact mai larg asupra securitatii intregii Europe', a comunicat ministrul…

- Ucraina a inclus Moldova, Rusia, Belarus, Armenia și multe alte state in lista țarilor din zona roșie COVID-13. Cetațenii care sosesc din aceste țari urmeaza sa intre in carantina pentru 14 zile, transmite Noi.md. Astfel, Ministerul Sanatații al Ucrainei a separat țarile lumii in doua zone – una roșie…

- Rebeli pro-ruși la un punct de control in regiunea Lugansk, in timp ce un barbat trece pe teritoriul controlat de Ucraina (foto: Valeksey Filippov / AFP / Getty Images) Dupa ce la 6 martie Consiliul Poporului din asa-numita “Republica Populara Donetk” a amendat “Constitutia”, stabilind ca rusa este…