- Marea Britanie se alatura Statelor Unite și avertizeaza ca Rusia pregatește o campanie de dezinformare pentru a justifica o invazie militara a Ucrainei. Semnalele in aceasta direcție se inmulțesc, dupa ce discuțiile cu Rusia in cadrul unor intalniri cu SUA, NATO și OSCE au ramas fara niciun rezultat.

- Statele Unite au informații ca Rusia a pregatit un grup de agenți pentru a desfașura o operațiune sub acoperire in estul Ucrainei, in incercarea de a crea un pretext pentru o invazie, relateaza CNN, care citeaza, vineri, sub anonimat, un oficial american.

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelensky, saluta eforturile Statelor Unite, ale NATO și ale Rusiei vizand calmarea crizei de la frontiera Ucrainei cu Rusia, in cadrul seriei de negocieri ruso-occidentale purtate in aceste zile in capitale europene. «Nu putem decat sa salutam intențiile și eforturile…

- Intr-o discuție telefonica avuta duminica cu președintele ucrainean Vladimir Zelenski, Joe Biden a precizat clar ca „Statele Unite si aliatii sai vor raspunde decisiv daca Rusia va invada Ucraina”, potrivit unui comunicat transmis de Casa Alba, citat de CNN . De asemenea, presedintele Biden si-a exprimat…

- Presedintele rus Vladimir Putin a numit marti extinderea infrastructurii militare a NATO in Ucraina drept „o linie rosie” pe care el spera sa nu fie depasita, exprimandu-si in acelasi timp ingrijorarea cu privire la exercitiile militare care au loc langa granitele Rusiei, informeaza Reuters, transmite…

- Rusia nu are de gând sa invadeze Ucraina, iar sugestiile contrare sunt propaganda rau intentionata a Statelor Unite, a declarat sâmbata seful serviciilor de informatii externe al Moscovei, Serghei Nariskin, transmit Reuters și news.ro. Oficialii americani, ai NATO si ucraineni au tras un…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a avertizat vineri Rusia ca orice incercare de a invada Ucraina va avea ”consecinte”, exprimandu-si ingrijorarea cu privire la comasarea unor trupe rusesti la frontiera acestei foste republici sovietice, relateaza The Associated Press.

- Franta a avertizat vineri Rusia sa nu afecteze integritatea teritoriala a Ucrainei, dupa ce Statele Unite i-au prevenit pe aliatii europeni cu privire la miscarile de trupe rusesti la granita cu Ucraina si cu privire la un potential atac, transmite Reuters.