- Lanțurile globale de aprovizionare risca sa se prabușeasca, avertizeaza organizațiile internaționale ale transportatorilor, intr-o scrisoare deschisa adresata șefilor de stat care participa la Adunarea Generala a Organizației Națiunilor Unite.

- Președintele Klaus Iohannis va participa, in perioada 21-23 septembrie, la Adunarea Generala a Organizației Națiunilor Unite (ONU), care va avea loc la New York, anunța Administrația Prezidențiala. In afara evenimentului principal, Klaus Iohannis va participa și la un summit pe tema raspunsului global…

- 7 septembrie: Ziua internationala a aerului curat pentru un cer albastru. Imbunatatirea calitatii aerului poate atenua schimbarile climatice Incepand cu anul 2020 ziua de 7 septembrie a fost desemnata Ziua internationala a aerului curat pentru un cer albastru de catre Adunarea Generala a Organizatiei…

- Sanatatea umana este afectata deja de criza climatica, iar impactul ei ar putea fi „catastrofal” și „ireversibil” daca guvernele nu fac eforturi suplimentare pentru a aborda cauzele incalzirii globale, scriu editorii a 230 de publicații mondiale intr-un editorial comun publicat luni, relateaza CNN ,…

- Represaliile lansate de China asupra sectorului tech si faptul ca cetatenii americani ar putea sa economiseasca mai mult decat vor cheltui reprezinta doi factori egali de risc pentru revenirea economiei mondiale, spune Ruchir Sharma, seful diviziei de piete emergente la Morgan Stanley, arata Mediafax.…

- Tesco, Sainsbury's si Asda si-ar putea transfera unele lanturi de aprovizionare din Marea Britanie in UE, daca relatiile comerciale intre Regatul Unite si Irlanda de Nord nu vor fi revizuite urgent, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Acordurile comerciale post-Brexit intre Marea Britanie…

- Ministerul Afacerilor Externe ii anunța pe romanii care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Franța ca sindicatele din Aeroporturile din Paris, Roissy Charles-de-Gaulle și Orly, au lansat un apel la greva in perioada 1-5 iulie. In aceste condiții, exista posibilitatea…