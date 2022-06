Stiri pe aceeasi tema

- „Cea mai ieftina mașina noua” - acesta este sloganul cu care sunt prezentate noile mașini Lada produse in Rusia. Adevarul este insa ca, fara acces la tehnologie moderna din cauza sacțiunilor occidentale, rușii sunt forțați sa produca autoturisme fara airbag, fara ABS și alte sisteme electronice, relateaza…

- Rusia urmeaza sa ia masuri pentru a ''minimiza'' impactul embargoului asupra petrolului rus, decis de Uniunea Europeana pentru a pedepsi Moscova pentru ofensiva sa in Ucraina, a declarat miercuri Kremlinul, relateaza AFP. ''Aceste sanctiuni vor avea un impact negativ pentru Europa, pentru noi si…

- Invazia Rusiei in Ucraina a remodelat piața globala a petrolului, furnizorii africani intervenind pentru a satisface cererea europeana, iar Moscova, afectata de sancțiunile occidentale, profitand din ce in ce mai mult de transferurile riscante de la nava la nava ale țițeiului sau in Asia. Rusia va fi…

- Prețurile acțiunilor gigantului rus Alrosa, cel mai mare grup minier de diamante din lume, au scazut cu peste 17% de cand Moscova a invadat Ucraina, urmand sancțiuni care au vizat și compania și industria diamantelor din Rusia. Dar exista o cale de a ocoli restricțiile occidentale – și se afla la…

- Rusia, lovita de sancțiunile occidentale, a cerut grupului economiilor emergente, BRICS, sa extinda utilizarea monedelor naționale și sa integreze sistemele lor de plata, a anunțat sambata Ministerul rus de Finanțe. Dupa invadarea Ucrainei, sancțiunile occidentale au taiat Rusia de sistemul financiar…

- Cei doi lideri politici au anunțat ca scopul acordului este scaderea dependenței UE de gazele naturale din Rusia și va asigura livrarea in statele europene a unei cantitați de cel puțin 15 miliarde metri cubi de gaze din SUA pana la sfarșitul anului 2022. Pentru a se ajunge peste 8 ani, in 2030, la…

- Ar fi „prostesc” sa se creada ca sanctiunile occidentale impotriva companiilor rusesti ar putea avea vreun afect asupra guvernului de la Moscova, a declarat vineri Dmitri Medvedev, fost presedinte al tarii si actual sef adjunct al Consiliului de Securitate din Rusia, potrivit Reuters.

