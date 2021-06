Stiri pe aceeasi tema

- Intreaga lume asista la un moment istoric: Kim Jong Un are un inlocuitor! E drept, vorbim, deocamdata, de o numire intr-o functie sub cea a dictatorului suprem, dar decizia e surprinzatoare. Asadar, Partidul Muncitorilor din Coreea de Nord și-a modificat statutul pentru a crea o a doua poziție de conducere…

- Fostul secretar de stat Andreea Moldovan, care si-a reluat numele de Andreea Capilna in urma divortului, a declarat pentru „Adevarul” ca urmeaza sa paraseaca iar tara dupa ce a fost angajata la Organizatia Mondiala a Sanatatii, acolo unde va ocupa functia de consultant.

- Mircea Abrudean, fostul prefect al Clujului, ”transferat” la București in funcția de secretar general adjunct al Guvernului, a ajuns și in Consiliul de Administrație al Transgaz.Mircea Abrudean a fost timp de doi ani prefect al Clujului. iar in 2021 a fost numit in functia de secretar general adjunct…

- Cristian-Marius Litan a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu. Decizia a fost publicata, miercuri, in Monitorul Oficial. AGERPRES/ (AS - autor: Daniel Florea, editor: Antonia Nita,…

- Costin-Traian Tira-Radulescu a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii printr-o decizie a premierului Florin Citu publicata miercuri in Monitorul Oficial. Totodata, Mario De Mezzo a fost numit in functia de director general adjunct al…

- Pe 30 martie, argeșeanul Catalin Bulf a primit ordinul de incetare a mandatului de secretar de stat la Ministerul Economiei. Ordinul a fost semnat de actualul ministru Claudiu Nasui de la USR, sub care șeful PMP Argeș a rezistat trei luni, iar asta chiar e o performanța. Numit in funcție pe vremea Cabinetului…

- rim ministrul Florin Citu l a numit pe Mihnea Claudiu Drumea in functia de secretar de stat la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale Mihnea Claudiu Drumea este membru al Partidul National Liberal, filiala ConstantaPrim ministrul Florin Citu l a numit pe Mihnea Claudiu Drumea in functia de secretar…