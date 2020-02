Stiri pe aceeasi tema

- Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene vor conditiona accesul la finantare in bugetul UE pentru 2021-2027 de respectarea statului de drept, potrivit unui proiect de document pregatit pentru summitul care va avea loc joi la Bruxelles, informeaza Reuters."Un regim de conditionalitate va…

- Presedintele Klaus Iohannis a subliniat, vineri, la intalnirea cu presedintele Consiliului European, Charles Michel, ca noul buget multianual al Uniunii Europene trebuie sa satisfaca nevoile diferite de dezvoltare si convergenta ale statelor membre si sa sprijine noile obiective asumate la nivel…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit, vineri, cu comisarul european pentru Transport, Adina Valean. Anterior, seful statului a discutat cu presedintele Consiliului European, Charles Michel, despre viitorul buget multianual al Uniunii Europene.…

- Presedintele Klaus Iohannis se intalneste, vineri, la Bruxelles, cu presedintele Consiliului European, Charles Michel, pentru a discuta despre bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027. Negocierile sunt coordonate de seful Consiliului European in scopul de a se obtine cat mai rapid un acord…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea vineri, la Bruxelles, o intalnire cu presedintele Consiliului European, Charles Michel. Potrivit Administratiei Prezidentiale, intalnirea este dedicata negocierilor privind bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027....

- Presedintele Klaus Iohannis va avea vineri, la Bruxelles, o intalnire cu presedintele Consiliului European, Charles Michel. Potrivit Administratiei Prezidentiale, agenda acestei reuniuni este dedicata negocierilor privind bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027. Intalnirea…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, in cadrul vizitei de lucru de la Bruxelles, ca cetatenii romani care sunt astazi in Marea Britanie au drepturile garantate, insa pentru europenii care vor merge in Marea Britanie, dupa Brexit, nu exista o reglementare. "Pentru romanii care sunt astazi in Marea Britanie,…

- Bugetul multianual al Uniunii Europene, schimbarile climatice si Brexitul sunt principalele puncte ale agendei Consiliului European de iarna, ce are loc joi si vineri la Bruxelles, acesta fiind primul summit al UE prezidat de Charles Michel in calitate de presedinte al Consiliului European, potrivit…