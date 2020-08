Stiri pe aceeasi tema

- Halterofilul care și-a rupt ambele picioare in urma cu cateva zile a ținut sa arate lumii urmele groaznice ale operațiilor prin care a trecut. Daca momentul accidentarii a fost greu de privit, la fel este și fotografia cu picioarele sale pline de cusaturi foarte mari, dupa operație. Alaturi de poza,…

- Un nou posibil caz George Floyd șocheaza lumea dupa ce soția unui barbat slovac, care a murit in custodia poliției belgiene, a cerut deschiderea unei noi anchete intrucat au aparut noi imagini șocante surprinse in timp ce acesta se afla in arest. Barbatul slovac, Jozef Chovanec, a fost arestat pe aeroportul…

- Soția unui barbat slovac care a murit in custodia poliției belgiene a cerut o noua ancheta, dupa apariția unor noi imagini șocante surprinse de camerele de supraveghere in timpul reținerii.

- O femeie, de 41 de ani, din municipiul Motru, Gorj, a cerut ieri ajutor poliției, dupa ce ar fi fost agresata de catre soțul sau. Din cercetarile efectuate de polițiști a reieșit faptul ca, un barbat, de 42 de ani, din municipiul Motru, ar fi exercitat acte de violența asupra soției sale, aducandu-i…

- Un barbat in varsta de 47 de ani, care era cautat de politisti pentru o tentativa de omor, s-a aruncat, vineri, in fata trenului Dorohoi- Iasi, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Delia Neniscu, anunța AGERPRES.Barbatul isi injunghiase fosta concubina in…

- Victor Ciutacu a prezentat, miercuri seara, la Romania TV, un videoclip scandalos cu cațiva polițiști aflați intr-o intervenție in municipiul Reșița.Un tanar este pus la pamant, iar un polițist corpolent ii pune piciorul pe gat, in timp ce un alt polițist, imbracat in uniform, alaturi de un…

- Masina in care circulau agentul sef Mihai Bara (45 de ani) si colega lui, agentul Ana Maria Manea (21 de ani), a iesit de pe carosabil si a luat foc in circumstante inca neelucidate, cei doi politisti murind carbonizati.

- Doi polițiști din Atlanta au fost concediați dupa ce o inregistrare video in care sunt filmați folosind forța excesiva impotriva a doi tineri pașnici, in timpul protestelor care au loc in SUA de cateva zile, dupa uciderea lui George Floyd.