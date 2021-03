Digi24: Imaginile potopului din Australia. Guvernul a decretat stare de dezastru natural

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul australian a decretat stare de dezastru natural in mai multe zone din regiunea New South Wales dupa ce ploile torențiale au dus la inundații masive. Apa a inghițit case, strazi și porțiuni mari de teren agricol, iar zeci de mii de oameni au fost evacuați, relateaza CNN.

- Guvernul australian a declarat dezastru natural in zone mari din New South Wales (NSW), in timp ce ploi abundente lovesc statul și forțeaza mii de persoane sa se evacueze, relateaza CNN, potrivit news.ro. Inundațiile au inceput de joi, dar zone de pe coasta de est au intrat in criza sambata,…

- Guvernul in demisie nu mai are legitimitate politica pentru a se adresa Parlamentului și a cere sa fie declarata stare de urgența in țara. Este opinia ministrului interimar al Justiției, Fadei Nagacevschi. El a declarat ca situația in țara este critica, "acum nu este timp de gindit la rating și de acționat…

- Statul Texas si alte regiuni ale SUA sunt afectate de cateva zile de furtuni de zapada extreme si de un val de frig intens care au facut ca milioane de oameni sa ramana fara caldura si fara curent electric. Multe gospodarii au ramas si fara apa, relateaza AP.Au murit din cauza problemelor cauzate de…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a decretat stare de dezastru in Texas. Regiunea poate accesa rapid fonduri federale atat de necesare in criza declanșata de vremea extrema. In jur de 13 milioane de oameni nu au apa potabila de o saptamana. Texanii bat zilnic sute de kilometri ca sa faca rost…

- Presedintele american Joee Biden a declarat, sâmbata, stare de dezastru major în Texas si a cerut agentiilor federale sa identifice resurse suplimentare pentru zonele afectate de furtuni de zapada si de frigul intens, relateaza News.ro citând Associated Press.Statul Texas si…

- Presedintele american Joee Biden a declarat, sambata, stare de dezastru major in Texas si a cerut agentiilor federale sa identifice resurse suplimentare pentru zonele afectate de furtuni de zapada si de frigul intens, relateaza AP.

- Numarul cazurilor de Covid-19 din Marea Britanie a crescut cu 35.928, duminica, cel mai mare numar zilnic atins de la inceputul pandemiei, potrivit datelor oficiale, transmite Reuters. Citește și: Adriana Saftoiu, mesaj acid pentru Ludovic Orban: Cand te inconjori de lingușitori, asta este…