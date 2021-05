Stiri pe aceeasi tema

- Pacientul sufera de mai multe boli, iar acestea i-au infectat picioarele pana in punctul in care piciorul stang a necesitat amputarea.„Suntem profund socati de faptul ca marti, 18 mai, in pofida standardelor de asigurare a calitatii, piciorul gresit al unui barbat de 82 de ani ... a fost amputat”, a…

- Romania este plina de gunoaie peste tot. Indiferent unde te uiți gasești mormane de gunoaie pe domeniul public, și nimeni nu face nimic. Și in județul Dambovița sunt asemenea probleme, iar autoritațile publice deși incearca sa stopeze fenomenul, este foarte greu de realizat. Un astfel de caz a fost…

- Gica Popescu, 53 de ani, președintele Viitorului, a dezvaluit unde s-a greșit in acest sezon la Viitorul. „Am facut greșeli manageriale in anul asta. Am deviat puțin de la identitatea noastra. Am adus un antrenor nou (n.r. referindu-se la Ruben de la Barrera) și i-am facut o echipa cu experiența prin…