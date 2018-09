Digi24: George Maior avertizează că “va veni o vreme când voi putea vorbi mai mult” Intr-un interviu acordat Digi24, ambasadorul Romaniei in SUA a transmis un mesaj dupa ce președintele PSD i-a cerut premierului rechemarea sa din post. George Maior a precizat ca nu are ambiții poltice dar și ca “va veni o vreme cand va putea vorbi mai mult.” Intr-un interviu acordat Digi24 , Geroge Maior precizeaza ca nu are ambiții politice. Afirmația vine dupa ce președintele PSD a spus ca a i-a cerut premierului Dancila sa vorbeasca cu ministrul Meleșcanu și sa il recheme din post pe Maior. Ambasadorul sugereaza ca ar putea face declarații publice dezvaluind informații care s-ar putea sa nu… Citeste articolul mai departe pe vocea.biz…

