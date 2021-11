Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul egiptean va începe în decembrie procesul de transferare a birourilor sale în noua capitala administrativa localizata la est de Cairo, a anuntat miercuri într-un comunicat, un purtator de cuvânt al presedintiei Egiptului, citat de Reuters și Agerpres. Presedintele…

- Brexitul este o ''catastrofa'' pentru Regatul Unit, a sustinut marti comisarul european pentru piata interna Thierry Breton, într-o declaratie pentru postul de televiziune francez BFM TV, transmite Reuters. ''Vedeti ce se întâmpla pe rafturile supermarketurilor,…

- Fabricile fac parte dintr-un plan al grupului american de a construi capacitati de productie de ultima generati in Eurpa, pentru a evita viitoarele deficite de aprovizionare de tipul celor care afecteaza in mod special industria automobilelor. Roma discuta deja cu Intel despre potentiala investitie,…

- Bucureștiul a depașit rata de infectare de 4 la mia de locuitori, incepand de sambata. In același timp, la Romexpo, 5.000 de delegați ai PNL participa la Congresul in urma caruia va fi ales președintele partidului. Afara, alte zeci de oameni protesteaza fața de politica dusa de partidul aflat la guvernare.…

- Egiptenii se pregatesc sa aiba o noua capitala. Aceasta se ridica in apropiere de Cairo, a fost construita de la zero in mijlocul deșertului și ar trebui sa fie funcționala pana la finele anului.

- Guvernul german a criticat marti procedura de infringement declansata impotriva sa de Comisia Europeana dupa ce Curtea Constitutionala a Germaniei a emis o decizie referitoare la un program de achizitii de obligatiuni al Bancii Centrale Europene (BCE) care contrazicea o decizie a Curtii de Justitie…