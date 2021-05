Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de congolezi panicati, cu saltele, geamantane si diverse bunuri au invadat - majoritatea pe jos - soselele din estul tarii, dupa evacuarea orasului Goma, ca urmare a eruptiei vulcanului Nyiragongo, situat in apropiere.

- Peste 20.000 de persoane au ramas fara locuinte si alte 40 sunt in continuare date disparute dupa eruptia unui vulcan din estul Republicii Democrate Congo, care a ucis cateva zeci de oameni si continua sa provoace seisme puternice in proximitatea orasului Goma, a anuntat miercuri Organizatia Natiunilor…

- Cel puțin 15 oameni au murit, duminica, in Congo, dupa erupția puternica și brusca a vulcanului Nyiragongo. Torentele de lava au luat cu asalt mai multe sate din estul Republicii Democrate Congo, distrugand peste 500 de case, au declarat oficiali și supraviețuitori ai dezastrului, potrivit The Guardian.…

- Lava a izbucnit din vulcanul Nyiragongo in cerul noptii formand un nor gros portocaliu peste Goma, care are o populatie de doua milioane de locuitori. Mii de locuitori panicati fugeau pe strazi, multi pe jos. Inainte de anuntul Guvernului de evacuare, oamenii au fugit in Rwanda, iar unii spre terenuri…

- Eruptia vulcanului Nyiragongo, care a afectat orasul Goma, s-a oprit la periferia localitatii, conform AFP. Caderile de lava s-au oprit in timpul noptii, dar totusi focul si fumurile puternice inca emana din frontul stancos, negricios si momentan instabil. Guvernul Republicii Democrate…

- Mii de islandezi au vizitat muntele Fagradalsfjall, al carui vulcan a erupt vineri, la circa 40 de kilometri de capitala Reykjavik. Erupția a avut loc dupa ce zeci de mii de cutremure au avut loc in ultimele saptamani in apropierea capitalei Islandei.