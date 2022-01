Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai puternice arme din arsenalul Marinei SUA a facut o escala in Guam in weekend, intr-una din rarele sale apariții. Este un mesaj transmis atat aliaților, cat și inamicilor, pe fondul tensiunilor tot mai mari din zona Indo-Pacifica, potrivit analiștilor citați de CNN.

- Potrivit unui studiu realizat in SUA, crenvurstii, mai ales cei folositi la hot-dog, sunt preparati din resturi de porc extrase din piele si oase, copite si coada la care se adauga carne de pui sau curcan.Totul este amestecat cu apa si o serie de conservanti nocivi, arome si coloranti, si amestecat…

- Raluca Badulescu, in varsta de 47 de ani, a slabit 65 de kilograme, dupa ce in 2013 și-a micșorat stomacul. In prezent, vedeta este foarte mulțumita de aspectul ei fizic, deși unii cred ca a slabit prea mult. Raluca a dezvaluit care este secretul siluetei sale. „Trebuie sa va marturisesc ca sunt aceeași…

- Diana Videanu, fiica lui Adriean Videanu, a fost surprinsa de paparazzii Spynews.ro intr-o ipostaza inedita atunci cand era in oraș alaturi de fetița și soțul ei. Ei bine, se pare ca fiica fostului primar al Capitalei nu are nicio reținere atunci cand vrea sa-i faca gesturi tandre partenerului ei, nici…

- HOROSCOP 28 octombrie 2021. Astrele anunța o zi cu provocari pentru majoritatea zodiilor. Este nevoie de mult efort pentru a depași aceasta zi cu bine. Horoscop 28 octombrie 2021. Berbec Cei din zodia Berbec au parte de o zi în…

- Deși pare ca in jurul nostru totul se invarte in jurul banilor, cunoașterea salariului ramane in continuare un subiect tabu in Romania. Angajații vorbesc pe la colțuri despre cine și cat caștiga, in timp ce managerii se feresc sa rosteasca valori...

- Copilul-minune al anilor rsquo;90, Macaulay Culkin, pare ca se descurca excelent in postura de tatic. La inceputul anului, starul din Home Alone și iubita sa, Brenda Song, au devenit parinții unui baiețel.